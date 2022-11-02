Liverpool Napoli'ye acımadı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 07:54

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan 2 maçla grup maçları tamamlandı.

Liverpool'un Napoli'yi konuk ettiği karşılaşmada İngiliz ekibi, 85'te Salah'ın ve 90+8'de Darwin Nunez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak ekibi belirleyecek mücadelede ise Ajax, Rangers'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Berghuis ve 29. dakikada Kudus ile 89'da Conceicao kaydetti. Rangers'ın tek sayısını ise 87'de Tavernier kaydetti.

Bu sonuçlarla Napoli gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı başarırken Liverpool ise ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırayı alan Ajax UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken Rangers ise 6'da 0 çekerek bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.

İŞTE A GRUBU PUAN DURUMU

1. Napoli - 15

2. Liverpool - 15

3. Ajax - 6

4. Rangers - 0