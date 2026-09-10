Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başladı!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı.
Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleden Liverpool, 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
Liverpool'un gollerini 40. dakikada Dominik Szoboszlai ile 50. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.
Atletico Madrid'in tek golü ise 17. dakikada Marcos Llorente'den geldi.
LİVERPOOL ÜÇ PUANLA BAŞLADI
Liverpool bu sonuçla Devler Ligi'ne 3 puan ile başlarken Atletico Madrid İngiltere'den eli boş dündü.
İngiliz ekip Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda LASK ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise 13 Ekim Salı günü Manchester United'ı konuk edecek.