Liverpool'dan Kim Min-Jae'ye dev teklif!
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae, İngiliz devi Liverpool'un radarına girdi.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae performansıyla dünya devlerini peşine taktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool'un, Napoli'nin 25 yaşındaki stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etmek istediği belirtildi.
Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı stoper için Napoli, 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli belirlenmişti. Ancak bu gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.
Haberde Güney Koreli stoperin, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla Kalidou Koulibaly'nin yokluğunu aratmadığı ifade edildi. Bununla birlikte birçok kulübün transfer listesine girdiği, bunlardan birinin de Liverpool olduğu kaydedildi.
Ayrıca İngiliz devinin, Joel Matip ve Joe Gomez'in yetersiz performansı, Virgil Van Dijk ve Konate ile de rakebete girecek bir savunma oyuncusu transferini zorunluluk olarak gördüğü aktarıldı.
Kim Min-Jae, Napoli ile çıktığı toplam 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O isim aday olursa erken seçim...'
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Putin'le ilgili bomba iddia!
- 'Toryum gerçeğinden haberimiz var mı?'
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
- CHP'de kulisler hareketlendi