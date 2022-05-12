Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ‘dünyanın en iyisi benim’ dedi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:03

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu savundu. Salah, rakiplerini istatistiklerde de geride bıraktığı konusunda ısrarını sürdürürken, Chelsea ve Real Madrid ile oynayacakları final maçlarıyla ilgili de çarpıcı sözler kullandı.

Mısırlı futbolcu, son haftalarda formunda düşüş yaşamasına rağmen, bu sezon şimdiye kadar tüm turnuvalarda oynadığı 48 maçta 30 gol attı.

29 yaşındaki futbolcu, Liverpool’daki takım arkadaşları Sadio Mane, Diogo Jota ve Luiz Diaz da dahil olmak üzere, aynı pozisyondaki diğer oyunculardan daha iyi olduğunu iddia etti ve bu yüzden ödülü hak ettiğini söyledi.

“RAKAMLARIM SÖZLERİMİN KANITIDIR”

Salah yaptığı açıklamada, “Beni sadece kendi takımımdaki değil, dünyadaki herhangi bir oyuncuyla karşılaştırırsanız, benim en iyi olduğumu göreceksiniz. Her zaman işime odaklanırım ve elimden gelenin en iyisini yaparım. Rakamlarım bu sözlerimin kanıtıdır” dedi.

Mısırlı forvetin bu sözleri, Liverpool’un Cumartesi günü Wembley’e yapacağı geziyle başlayan iki önemli final maçından önce geldi. Hafta sonu FA Cup finalinde Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool, ardından 28 Mayıs’ta Real Madrid’e karşı yedinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

“'HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ' DEDİLER”

2016’da Chelsea’den Roma’ya transfer olan Salah, Stamford Bridge’den ayrılmasının kendisini doğru yola soktuğunu ifade etti:

“2018’den önce bazı insanlar Chelsea’den ayrıldıktan sonra hiçbir şey yapamayacağımı söyledi ama ben devam ettim ve harika şeyler yaptım. Olumlu düşünüyorum ve doğru yolda olmaya çalışıyorum.”