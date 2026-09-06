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Londra derbisinde kazanan Arsenal! Ligde üçte üç yaptı...

Londra derbisinde kazanan Arsenal! Ligde üçte üç yaptı...

6.09.2026 20:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Londra derbisinde kazanan Arsenal! Ligde üçte üç yaptı...

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Londra derbisi oynandı. Arsenal ile Chelsea, Emirates'te karşı karşıya geldi. Arsenal, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea, 2. dakikada yeni transferlerinden Morgan Rogers ile Arsenal deplasmanında 1-0 öne geçti.

Arsenal, bu gole 25. dakikada Kai Havertz ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

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CHELSEA BU SEZON İLK KEZ MAĞLUP

Arsenal, 50. dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Bu sezon ilk kez kaybeden Chelsea ise ligde 6 puanda kaldı.

Arsenal, ligde gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Chelsea, Hull City'yi ağırlayacak.

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