Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı
Napoli'nin yıldız hücum oyuncusu Lorenzo Insigne'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.
?? In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/ctOjlrSKWH— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021
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