Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı

21 Aralık 2021 Salı, 17:59

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.