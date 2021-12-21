Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı

Napoli'nin yıldız hücum oyuncusu Lorenzo Insigne'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 17:59
Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.


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