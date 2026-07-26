Lucas Torreira'dan Galatasaray itirafı: 'Geçen sezonun sonunda...'

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, beIN Sports Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Torreira'nın açıklamaları şu şekilde:

"İyiyim, keyfim yerinde. Zaten sezonun en zor kısmı.. Çok fazla antrenman yapıyoruz. Evde de antrenman yapan bir insan olduğum için buradaki farklı bir seviye olsa da yine de kendimi iyi hissediyorum."

"AİLEVİ BAZI PROBLEMLERİM VARDI"

"4 sene üst üste şampiyon olduk. Aynı istekle devam etmek istiyoruz. Bu çok önemli. Bu kulüp zaten sizi buna yönlendiriyor. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. 4 çok önemli yıldı benim için. Bu sene daha fazla istekliyim diyebilirim."

"Geçen sezonun sonunda özellikle ailevi bazı problemlerim vardı. Çok zorlandığım bir dönem geçirdim. Fakat bu sezon için takım arkadaşlarım da ben de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor ama her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız."

"BU DÖNEM ÇOK ZOR AMA..."

"Benim işim, birinci günden burada olmak. Hepimiz takım kararlarına uymamız gerekiyor. Kulüpte vakit geçirmeyi de seviyorum. Evet bu dönem çok zor ama aynı zamanda keyifli bir dönem de oluyor. Çünkü arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyoruz. Sezon sonunda mutlu olmak için de bu zorluğu çekmemiz gerekiyor. Bu sene çok zor olacak. Rakiplerimiz de çok iyi şekilde hazırlanacaklardır."

"Galatasaray formasını giymek çok büyük bir şans. Ben ve takım arkadaşlarım bu formayı giymekten gurur duyuyoruz."

"GALATASARAY'A HİSSETTİĞİM AŞK ÇOK BÜYÜK"

"Galatasaray'a karşı hissettiğim aşk çok büyük. İki yıl daha kontratım var. Umarım önümüzdeki yıllarda da birçok şampiyonluk kazanacağız."

"Açıkçası Galatasaray’a geldiğimde bu kadar inanılmaz bir dört yıl geçireceğimi bilmiyordum. Herkese Türkiye’ye gelmesini, burayı tanımasını söylüyorum. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin dört bir köşesi inanılmaz yerlerle dolu. Sadece Galatasaray taraftarını değil, buradaki bütün insanları çok seviyorum."

"MERTENS, ICARDI GİDİNCE YALNIZ HİSSETTİM"

-Genç oyuncuların saçlarını kesme geleneğini nasıl değerlendiriyorsun?

Lucas Torreira: "Güzel ve enteresan bir gelenek. Uruguay'da da olan bir gelenek. Ben şanslıyım bana denk gelmedi. Güzel bir ortam oluşturuyor. Çocuklar da keyifli oluyorlar. Çok mutluyuz, güzel bir an. Onlar da büyüyorlar, bizlerden gördükleri şeyi yapmaya çalışıyorlar."

"Bir gün hepimiz gideceğiz, Galatasaray devam edecek...Bizim için de devam edecek aslında. Bizler de ayrıldığımızda Galatasaray'ın parçası olmaya devam edeceğiz. Mertens, Icardi, beraber geldiğimiz oyuncular. Yakın olduğum beraber vakit geçirdiğim insanlardı, biraz yalnız hissettim tabii ki, hep beraberdik çünkü önceki yıllarda. Ben onların anılarını devam ettireceğim. Beşinci yılda da aynı istekle devam edeceğim."

"TAMAMEN ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

"Geçen sezonun sonunda biraz tükenmiş ve yorgun hissettim. Ancak tatil bana bu kulübü ne kadar sevdiğimi hatırlattı. Aynı mücadele ve istekle geri döndüm."

"Taraftarlara şunu söyleyebilirim: Torreira tamamen odaklanmış durumda."