Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lucas Torreira'dan takıma mesaj: 'Hakem hatalarına odaklanmayacağız'

Lucas Torreira'dan takıma mesaj: 'Hakem hatalarına odaklanmayacağız'

10.09.2026 00:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lucas Torreira'dan takıma mesaj: 'Hakem hatalarına odaklanmayacağız'

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, 3-1 kaybettikleri Sporting Lizbon maçının ardından görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"HAKEM KARARLARINI DÜŞÜNMEMELİYİZ"

Torreira, hakem kararlarına odaklanmak yerine kendi hatalarını düzeltmeleri gerektiğini belirterek, "Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #sporting lizbon #Lucas Torreira

İlgili Haberler

Yunus Akgün'den hakem tepkisi: 'Maçın önüne geçti'
Yunus Akgün'den hakem tepkisi: 'Maçın önüne geçti' Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-1 kaybettikleri Sporting Lizbon maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray maçı öncesi... Barcelona'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç!
Galatasaray maçı öncesi... Barcelona'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç! Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
Ermedin Demirovic'ten hat-trick: Stuttgart evinde Viking'e geçit vermedi!
Ermedin Demirovic'ten hat-trick: Stuttgart evinde Viking'e geçit vermedi! Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Viking'i 3-1 mağlup etti.