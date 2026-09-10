Lucas Torreira'dan takıma mesaj: 'Hakem hatalarına odaklanmayacağız'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"HAKEM KARARLARINI DÜŞÜNMEMELİYİZ"

Torreira, hakem kararlarına odaklanmak yerine kendi hatalarını düzeltmeleri gerektiğini belirterek, "Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız" ifadelerini kullandı.