Lucas Torreira Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 20:44

Galatasaray'ın, Arsenal'den Lucas Torreira tansferinde mutlu sona ulaştığı ifade edildi.

Sporx'in haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklife "Evet" cevabını verdi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusuna yıllık 3.5 milyon euro ödeyecek. Torreira, önümüzdeki günlerde resmi sözleşme için İstanbul'a gelecek.

Arsenal ise bu transferden 6-7 milyon euro bonservis kazanacak.