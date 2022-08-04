Lucas Torreira Galatasaray'ın teklifini kabul etti!
Arsenal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın, Arsenal'den Lucas Torreira tansferinde mutlu sona ulaştığı ifade edildi.
Sporx'in haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklife "Evet" cevabını verdi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusuna yıllık 3.5 milyon euro ödeyecek. Torreira, önümüzdeki günlerde resmi sözleşme için İstanbul'a gelecek.
Arsenal ise bu transferden 6-7 milyon euro bonservis kazanacak.
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