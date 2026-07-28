Lucumi transferinde Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş rakip

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi için Serie A'dan yeni bir hamle geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'nin transferi için görüşmelere başladı. Haberde, Juventus'un da uzun süredir 28 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Lucumi'nin adı transfer döneminde Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı için girişimlerde bulunurken, Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer aldı.

COMO DEVREDE

Como'nun transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Lucumi için Bologna ile resmi temaslara başladığı aktarılırken, transfer yarışında Juventus'un da yer aldığı ifade edildi.

BOLOGNA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Bologna CEO'su Claudio Fenucci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Lucumi'nin ayrılığına kapıyı aralamıştı.

Fenucci, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Bologna formasıyla 43 resmi maça çıkan Jhon Lucumi, takımına 1 gol ve 1 asist katkısı sağladı.