Luis Suarez'den Fenerbahçe itirafı: 'Bu olay yaşandı'

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle sonuçlanan kongre öncesinde Hakan Safi'nin transfer vaatleri arasında yer alan Luis Suarez'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BU OLAY YAŞANDI"

"Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Safi ile yapılan anlaşma gerçek miydi?" sorusunu yanıtlayan Luis Suarez, şu ifadeleri kullandı:

"Beni tanımlayan bir şey varsa, o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu. Transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir. Bunun hiçbir zaman yaşanmadığını söylemeyeceğim, çünkü yaşandı.

Ben bir erkeğim; kameraya ve bütün taraftarlara bakarak söylüyorum: Bu olay yaşandı ancak artık geride kaldı, çünkü ben hiçbir yere gitmedim. Aklım tamamen Sporting'de. Daha önce de söylediğim gibi, sahada Sporting'e bütünüyle bağlı olduğumu kanıtlamaya devam ediyorum."

RUI BORGES'TEN SUAREZ AÇIKLAMASI

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'e, Suarez'in Hakan Safi ile anlaşmaya vardığını doğrulaması ve ardından Sporting'e bağlılığını vurgulaması soruldu.

Portekizli teknik adam, yaşananları doğal karşıladığını belirterek şunları söyledi:

"Bunu doğal karşılıyorum. Transfer piyasasının işleyişinin normal olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda gol attığı harika bir sezon geçiren büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla transfer piyasasının ona ilgi göstermesi son derece doğal.

Bunun zaman zaman sadece onun değil, herkesin kafasını karıştırması da normal. Ancak her şeyden önce onu daima işine odaklanmış hâlde gördüm."

"AYRILMAK İSTEDİĞİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Rui Borges, Luis Suarez'in transfer gündemine rağmen Sporting'de mutsuz veya isteksiz bir görüntü sergilemediğinin altını çizdi:

"Luis'i de diğer oyuncuları da anlıyorum. Tekrar ediyorum; transfer piyasası bazen onların düşüncelerini etkileyebilir. Fakat ne onda ne de başka bir oyuncuda ayrılma arzusu, bu yönde bir hırs veya Sporting'de bulunduğu için bir mutsuzluk gördüm. Böyle bir şey kesinlikle olmadı.

Her zaman işlerine odaklandılar, daima büyük bir konsantrasyonla çalıştılar ve her şeyden önemlisi, takıma yardımcı olmak için son derece büyük bir istek gösterdiler."