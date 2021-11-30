Luiz Gustavo sahalara dönüyor
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo, sahalara geri dönüyor. Brezilyalı futbolcunun, Çaykur Rizespor maçında sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçı ile sahalara dönüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, 59'uncu dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.
Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo'nun sakatılığı sona erdi.
Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15'inci haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı.
Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun Çaykur Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.
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