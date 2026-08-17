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Lukaku, Lyon maçlarında oynayabilecek mi? Lukaku, UEFA listesine yazıldı mı?

Lukaku, Lyon maçlarında oynayabilecek mi? Lukaku, UEFA listesine yazıldı mı?

17.08.2026 14:10:00
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Haber Merkezi
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Lukaku, Lyon maçlarında oynayabilecek mi? Lukaku, UEFA listesine yazıldı mı?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Romelu Lukaku, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı. Lukaku’nun Lyon maçının kadrosunda olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lukaku, Lyon maçlarında oynayabilecek mi? Lukaku, UEFA listesine yazıldı mı?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lyon ekibini ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekip UEFA listesini güncelledi. Peki, Lukaku, Lyon maçlarında oynayabilecek mi? Lukaku, UEFA listesine yazıldı mı?

LUKAKU, LYON MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u konuk edeceği müsabaka öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti.

Buna göre sarı-lacivertliler, yeni transferi Romelu Lukaku'yu Lyon'la oynanacak maçlar öncesi UEFA listesine dahil etti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Lukaku, Lyon maçlarında forma giyebilecek.

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