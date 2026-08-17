Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lyon ekibini ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekip UEFA listesini güncelledi. Peki, Lukaku, Lyon maçlarında oynayabilecek mi? Lukaku, UEFA listesine yazıldı mı?
LUKAKU, LYON MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK Mİ?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u konuk edeceği müsabaka öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti.
Buna göre sarı-lacivertliler, yeni transferi Romelu Lukaku'yu Lyon'la oynanacak maçlar öncesi UEFA listesine dahil etti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Lukaku, Lyon maçlarında forma giyebilecek.