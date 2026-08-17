Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon, ilk maç öncesi hazırlıklarında sona geldi.

Fransız temsilcisi, pazartesi sabahı OL Training Center'da yaptığı antrenmanla Fenerbahçe karşılaşmasının taktik provasını tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca yönetimindeki çalışmaya kadronun büyük bölümü katıldı.

Lyon'da bir süredir takımdan ayrı kalan Mads Bidstrup ile Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. İki futbolcunun dönüşü, zorlu Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Fonseca'nın elini güçlendirdi.

Takıma yeni katılan İsviçreli sağ bek Zachary Athekame ile savunma oyuncusu Felix Bacher da antrenmanda yer alan isimler arasında bulundu.

MERAH VE SULC YOK

Fransız ekibinde son çalışmanın iki önemli eksiği ise Khalis Merah ve Pavel Sulc oldu.

Dizindeki hafif sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Merah takımdan ayrı kalırken, Sulc'un ise çarşamba günü yeniden antrenmanlara dönmesinin planlandığı belirtildi.