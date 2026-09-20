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Lyon, Rennes'in serisine son verdi

Lyon, Rennes'in serisine son verdi

20.09.2026 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lyon, Rennes'in serisine son verdi

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon, konuk ettiği Rennes'i 4-0 mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon, Rennes'i konuk etti.

Groupama Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 7 ile 30. dakikalarda Ernest Nuamah, 48. dakikada Zachary Athekame ve 76. dakikada Corentin Tolisso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde namağlup serisini sürdüren Lyon, 11 puana ulaştı ve 2. sıraya yerleşti.

İlk haftada berabere kalan ve ardından oynadığı 3 maçı da kazanan Rennes, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. 10 puanda kalan Rennes, 5. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Lyon, deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Rennes ise AJ Auxerre'i ağırlayacak.

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