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Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

11.08.2026 11:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı yaşanıyor.

Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa temsilcisi Lyon, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu Sparta Prag ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadium'da oynanacak Lyon - Sparta Prag karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - Sparta Prag karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eşleşmenin galibi, Fenerbahçe - Sturm Graz eşleşmesinden tur atlayan takımla karşılaşacak.

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