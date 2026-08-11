Lyon - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı yaşanıyor.
Fransa temsilcisi Lyon, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu Sparta Prag ile sahasında karşı karşıya gelecek.
LYON - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadium'da oynanacak Lyon - Sparta Prag karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.
LYON - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Lyon - Sparta Prag karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Eşleşmenin galibi, Fenerbahçe - Sturm Graz eşleşmesinden tur atlayan takımla karşılaşacak.