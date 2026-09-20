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Maç dönüşü fenalaştı: İstanbulsporlu Elvin Mendy hastaneye kaldırıldı!

Maç dönüşü fenalaştı: İstanbulsporlu Elvin Mendy hastaneye kaldırıldı!

20.09.2026 23:13:00
Güncellenme:
DHA
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Maç dönüşü fenalaştı: İstanbulsporlu Elvin Mendy hastaneye kaldırıldı!

İstanbulspor forması giyen 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Elvin Mendy, Manisa FK maçı sonrası kalp krizi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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TFF 1’inci Lig'in 8’inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol’un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kafile otobüsünde İstanbul’a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mendy’nin Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy’nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.

İlgili Konular: #kalp krizi #TFF 1. Lig #istanbulspor

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