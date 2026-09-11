Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: Beşiktaş, Erzurumspor FK karşısında 3 puanı üç golle aldı

Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: Beşiktaş, Erzurumspor FK karşısında 3 puanı üç golle aldı

11.09.2026 19:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: Beşiktaş, Erzurumspor FK karşısında 3 puanı üç golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı. 

Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 27. Leandro Trossard'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 

İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 81. dakikada İlhan Fakılı, Siyah-Beyazlılar adına farkı 3'e çıkaran golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Beşiktaş oldu. 

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3., toplamda ise 4. galibiyetini alan Beşiktaş, 12 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde 3. mağlubiyetini alan Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı. 

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Samsunspor'u konuk edecek. 

Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK

82' GOOOLLL!!! Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın golüyle durumu 3-0'a getiriyor. Sol kanattan Kartal Yılmaz'ın yaptığı ortada top savunmadan sekti. İlhan Fakılı önünde kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

56' GOL İPTAL! Junior Olaïtan, Vaclav Cerny'yi savunma arkasına kaçırdı. Cerny topu ağlara gönderdi ancak hakem Gürcan Hasova, pozisyon öncesinde faul tespit etti ve golü geçersiz saydı.

52' GOL İPTAL! Hakem Gürcan Hasova, VAR incelemesi için monitöre gitti. İncelemenin ardından topun Emmanuel Agbadou'nun eline çarptığı tespit edildi ve Trossard'ın golü iptal edildi.

27' GOOOLLL!!! Beşiktaş, Trossard'ın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Oh'un içeri çevirdiği topta Leandro Trossard altıpasta topu ağlara gönderdi.

21' GOOOLLL!!! Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun golüyle 1-0 öne geçiyor. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde Emirhan Topçu kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

15' Orkun Kökçü, hakem Gürcan Hasova'ya itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Erzurumspor FK

İlgili Haberler

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın talebine ret
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın talebine ret Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itirazı reddetti. Böylece Sırp golcünün cezası onanırken Vlahovic, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'tan suç duyurusu! Dusan Vlahovic haberi nedeniyle...
Beşiktaş'tan suç duyurusu! Dusan Vlahovic haberi nedeniyle... Beşiktaş Kulübü, Sırp futbolcu Dusan Vlahovic hakkındaki haberi nedeniyle gazeteci Tahir Kum ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.