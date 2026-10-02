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Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı
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Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

2.10.2026 09:45:00
Güncellenme:
DHA
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Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı.

Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile birlikte yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel dün akşam Trabzonspor-Drogheda United maçının ardından gözaltına alınmıştı. Kol'un adresinde arama yapılırken, Süper Lig hakemi geceyi emniyette geçirdi.

Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı.

Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

YASİN KOL'UN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.

Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

İKİ HAKEM NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Hakemlerin, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

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