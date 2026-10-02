Maç sonu gözaltına alınmıştı: Hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

YASİN KOL'UN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.