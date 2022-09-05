Maç sonu Josef de Souza'ya kırmızı kart

Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından çıkan tartışma sonrası Josef de Souza kırmızı kart gördü.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 00:20
Maç sonu Josef de Souza'ya kırmızı kart
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Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından Josef de Souza kırmızı kart gördü.

Bir Ankaragücü taraftarı, maçın bitmesinin ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'a tekme attı. Josef de Souza ise tekme atan kişiyi yakaladı ve bölgeden uzaklaştırdı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan, Josef de Souza'ya taraftar ile yaşadığı gerginlikten dolayı kırmızı kart gösterdi.


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