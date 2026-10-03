Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması

Belçikalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Önce itmeye ve bir şeyler söylemeye başladı. Ben de pek iyi bir reaksiyon vermedim, bu tür durumlarda daha sakin kalmayı öğrenmem gerekiyor. Irkçı bir şey söyledi mi bilmiyorum çünkü Türkçe konuşuyordu, ne dediğini anlamadım. Ama hoş şeyler söylemediği kesindi."