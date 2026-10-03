Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken karşılaşmanın son bölümünde Arda Güler ile Nathan Ngoy arasında tartışma yaşandı.
Maçın son düdüğüyle birlikte ikili arasında tansiyon biraz daha artarken araya başka futbolcuların girmesiyle ortalık yatışmıştı. Belçika basınından HLN'nin haberinde, yaşananlara ilişkin Nathan Ngoy'un açıklamalarına yer verildi.
Belçikalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Önce itmeye ve bir şeyler söylemeye başladı. Ben de pek iyi bir reaksiyon vermedim, bu tür durumlarda daha sakin kalmayı öğrenmem gerekiyor. Irkçı bir şey söyledi mi bilmiyorum çünkü Türkçe konuşuyordu, ne dediğini anlamadım. Ama hoş şeyler söylemediği kesindi."