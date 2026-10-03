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Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması
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Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması

3.10.2026 12:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması

Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında A Milli Takım, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Maç sonu Arda Güler ile Nathan Ngoy arasında tartışma yaşandı. Belçikalı futbolcu yaşananlar hakkında konuştu.

Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Belçika ile deplasmanda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken karşılaşmanın son bölümünde Arda Güler ile Nathan Ngoy arasında tartışma yaşandı.

Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması

Maçın son düdüğüyle birlikte ikili arasında tansiyon biraz daha artarken araya başka futbolcuların girmesiyle ortalık yatışmıştı. Belçika basınından HLN'nin haberinde, yaşananlara ilişkin Nathan Ngoy'un açıklamalarına yer verildi.

Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması

Belçikalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Önce itmeye ve bir şeyler söylemeye başladı. Ben de pek iyi bir reaksiyon vermedim, bu tür durumlarda daha sakin kalmayı öğrenmem gerekiyor. Irkçı bir şey söyledi mi bilmiyorum çünkü Türkçe konuşuyordu, ne dediğini anlamadım. Ama hoş şeyler söylemediği kesindi."

İlgili Konular: #arda güler #Belçika #A Milli Takım

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