Maça dakikalar kala ilk 11'de değişiklik: Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i değişiklik yapıldı.

Mücadele öncesinde Galatasaray'ın maça Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'iyle maça başlayacağı açıklanmıştı.

Ancak takımların seremoni için sahaya geldikleri sırada Uğurcan Çakır'ın yerine Jankat Yılmaz'ın ilk 11'de yer aldığı görüldü.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maça ilk 11'de başlamadı. Deneyimli kalecinin yerine Jankat Yılmaz görev yaptı. Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk iki maça da ilk 11'de başlamış ev 90 dakika sahada kalmıştı.