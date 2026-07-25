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Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

25.07.2026 18:50:00
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Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.

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Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

2025 dünya şampiyonu Norris, bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Sıralama turları sonunda ikinci ve üçüncü basamakta ise Ferrari pilotları yer aldı. Norris'in 0.012 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, 0.238 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Monako) üçüncü sırayı elde etti.

Macaristan Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Lando Norris #Macaristan Grand Prix

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