Macaristan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Macaristan, EURO 2024 A Grubu ilk maçında İsviçre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:49
Macaristan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Marco Rossi yönetimindeki Macaristan, A Grubu'ndaki ilk maçında Murat Yakın'ın ekibi İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Köln Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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