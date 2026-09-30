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Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

30.09.2026 09:29:00
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Cumhuriyet Spor
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Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACCABI TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 21.05'te başlayacak. 

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACCABI TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsrail ekibi, güvenlik gerekçesiyle ev sahipliği yapacaği maçları ülkesi dışında oynuyor. Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarına rağmen İsrail ekipleri, uluslararası spor turnuvalarından men edilmezken bu ülkenin temsilcilerinin ev sahibi olduğu karşılaşmaların güvenlik gerekçesiyle Avrupa'daki farklı ülkelerde oynamasına izin veriliyor.

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsrail kulüplerinin, Türkiye dahil deplasmanda oynayacağı bazı ülkelerin takımlarıyla maçları ise "provokatif eylem ihtimali" gerekçe gösterilerek tarafsız sahaya alınıyor ve böylece uluslararası müsabakalarda İsrail temsilcileriyle karşılaşacak takımların ev sahibi avantajı da elinden alınmış oluyor.

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague'e 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup olmuştu.

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bu arada daha önce Maccabi Tel Aviv ile iki kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 77-55 ve 101-58 yenilmişti.

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