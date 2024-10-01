Maçın durdurulmasına neden olmuştu: Derbide sahaya yabancı madde atan taraftara men!
İspanya LaLiga'da Atletico Madrid-Real Madrid maçında sahaya yabancı madde attığı tespit edilen taraftarın stadyuma girişinin ömür boyu yasaklandığı açıklandı.
İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında derbide Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid kalecisi Thibaout Courtois'ya tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle maça 20 dakika ara verildi.
Takımlar soyunma odasına giderken kısa bir süre sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Atletico Madrid maçın ardından yaptığı açıklamada yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ
Atletico Madrid, tribünden sahaya yabancı madde atan taraftarın ömür boyu stadyuma girişinin yasaklandığını açıkladı.
Ayrıca maçlarda taraftarların yüzlerini gizleyecek maskelerin kullanımının da yasaklanacağı ifade edildi.
Etiketler: #real madrid #atletico madrid #taraftar
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