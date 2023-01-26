Madrid derbisi öncesi İspanya karıştı: Köprüde ırkçı pankart
Real Madrid'in İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç öncesi ülkede ırkçılık tartışması yaşanıyor. Maç öncesi İspanya'daki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder" pankartı asılması gerilimi ateşledi.
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında bugün oynanacak çeyrek final maçı öncesinde yaşanan ırkçılık içerikli bazı eylemler, ülkede tartışmalara neden oldu.
Madrid derbisi öncesinde Real Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında IFEMA Fuar Alanı'ndaki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder" yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek, köprü demirlerine asılarak sarkıtıldı.
Vinicius Junior
FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ
İspanya basınında, söz konusu ırkçı eylemi, Atletico Madrid'in aşırılık yanlısı "Frente Atletico" adlı taraftar grubunun gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu taraftar grubunun, hafta içinde Madrid'in farklı noktalarında da benzer içerikte eylemlere adının karıştığı belirtilerek, İspanya Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.
Santiago Bernabeu Stadı'nda Madrid takımları arasında oynanacak derbi, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.
Köprüye asılan pankart şu şekilde:
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