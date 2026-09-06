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Mainz'dan Hamburg deplasmanında 5 gollü galibiyet!

Mainz'dan Hamburg deplasmanında 5 gollü galibiyet!

6.09.2026 18:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mainz'dan Hamburg deplasmanında 5 gollü galibiyet!

Mainz, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hamburg'u 5-0 mağlup etti.
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Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Hamburg ile Mainz karşı karşıya geldi.

Volksparkstadion'da oynanan mücadelede Mainz, rakibini 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

MAINZ DURDURULAMADI

Mainz, 19. dakikada Becker ile öne geçti. Konuk ekip, 41. dakikada Mwene'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Mainz, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 48. dakikada Tietz skoru 3-0'a getirirken, 83. dakikada yine sahneye çıkan Tietz farkı dörde çıkardı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Konigsdörffer fileleri havalandırdı ve Mainz sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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