Mainz'dan Hamburg deplasmanında 5 gollü galibiyet!

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Hamburg ile Mainz karşı karşıya geldi.
Volksparkstadion'da oynanan mücadelede Mainz, rakibini 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
MAINZ DURDURULAMADI
Mainz, 19. dakikada Becker ile öne geçti. Konuk ekip, 41. dakikada Mwene'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Mainz, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 48. dakikada Tietz skoru 3-0'a getirirken, 83. dakikada yine sahneye çıkan Tietz farkı dörde çıkardı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Konigsdörffer fileleri havalandırdı ve Mainz sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.