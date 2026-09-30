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Malatya'da 4 eğlence merkezi mühürlendi

Malatya'da 4 eğlence merkezi mühürlendi

30.09.2026 00:56:00
Güncellenme:
AA
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Malatya'da 4 eğlence merkezi mühürlendi

Malatya’da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimlerde çeşitli ihlaller tespit edilen 4 iş yeri mühürlendi.

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Malatya'da yapılan denetimlerde 4 eğlence merkezi mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelindeki eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 7 iş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız 1 tabanca, 15 fişek ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çok sayıda alkollü içecek ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla geçici olarak muhafaza altına alındı.

Denetimler sırasında kapalı alanda tütün ve tütün mamullerinin tüketimine izin verildiği, gerekli izin ve belge bulunmaksızın alkollü içki sunumu yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı, çalışanların SGK kayıtları ve canlı müzik belgesinin bulunmadığı tespit edilen 4 iş yeri mühürlendi.

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