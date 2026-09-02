Malick Fofana'nın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Lyon forması giyen Malick Fofana'nın transferini resmen açıkladı.

SUNDERLAND'DAN FOFANA HAMLESİ

Sunderland, 21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Sol kanatta görev yapan Fofana, ihtiyaç halinde hücumun merkezinde de oynayabiliyor.

Sunderland Futbol Direktörü Florent Ghisolfi, Fofana'nın Premier Lig'de başarılı olabilecek tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek genç futbolcunun gelişimini sürdürmesi için uygun ortamı sağlayacaklarını ifade etti.

LYON'DA 82 MAÇA ÇIKTI

Fofana, Gent altyapısında yetiştikten sonra 2024 yılının ocak ayında Lyon'a transfer oldu. Fransız ekibinde 82 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 18 gol ve 6 asist üretti.

Belçikalı futbolcu, Lyon'dan ayrılarak kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNADI

Belçika'nın farklı yaş kategorilerinde forma giyen Fofana, Ekim 2024'te A Milli Takım'a ilk kez davet edildi. Genç oyuncu, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında oynanan karşılaşmada ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Fofana, Sunderland'a transferinin ardından Premier Lig'de oynama hedefini gerçekleştirmiş oldu.