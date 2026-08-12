Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

8+2 MİLYON EURODAN 3 SENELİK SÖZLEŞME

Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Beşiktaş, Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli forvet yıllık 8 milyon Euro + bonus kazanacak ve dev bir imza parası alacak. İmza parasının ise 10 ila 12 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.