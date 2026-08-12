Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic bekleyişi son buldu. Siyah-beyazlılar uzun uğraşlar sonucu yıldız golcüyle el sıkıştı.
8+2 MİLYON EURODAN 3 SENELİK SÖZLEŞME
Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Beşiktaş, Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli forvet yıllık 8 milyon Euro + bonus kazanacak ve dev bir imza parası alacak. İmza parasının ise 10 ila 12 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.
BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş'ın anlaştığı Dusan Vlahovic'in bu akşam saat 19:00 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
KARŞILAMA HAZIRLIĞI
Beşiktaşlı taraftarların havalimanında Sırp golcüye görkemli bir karşılama yapması bekleniyor.
ITALIANO İKNA ETTİ
Bu arada Schira'nın haberinde, transferde Vincenzo Italiano'nun kilit bir rol oynadığından bahsedildi ve Vlahovic'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi.