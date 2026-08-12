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Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor
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Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

12.08.2026 10:54:00
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Cumhuriyet Spor
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Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardı. Sırp golcü, bugün 19.00 sularında İstanbul'da olacak.

Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic bekleyişi son buldu. Siyah-beyazlılar uzun uğraşlar sonucu yıldız golcüyle el sıkıştı.

Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

8+2 MİLYON EURODAN 3 SENELİK SÖZLEŞME

Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Beşiktaş, Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli forvet yıllık 8 milyon Euro + bonus kazanacak ve dev bir imza parası alacak. İmza parasının ise 10 ila 12 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın anlaştığı Dusan Vlahovic'in bu akşam saat 19:00 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Beşiktaşlı taraftarların havalimanında Sırp golcüye görkemli bir karşılama yapması bekleniyor.

Maliyeti belli oldu: Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor

ITALIANO İKNA ETTİ

Bu arada Schira'nın haberinde, transferde Vincenzo Italiano'nun kilit bir rol oynadığından bahsedildi ve Vlahovic'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi.

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