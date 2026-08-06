Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Salah transferini duyurdu

Trabzonspor, Mohamed Salah transferini resmen duyurdu. Dün sağlık kontrollerinden geçen ve ardından Trabzon'a giden yıldız futbolcuyla bordo-mavililer 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SALAH'IN MAAŞI AÇIKLANDI

Trabzonspor, Salah'la imzalanan 2 yıllık sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kulüpten yapılan bildirime göre her sezon 10 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası ödenecek. Ayrıca sözleşmede her sezon için şarta bağlı bonuslar yer alacak.

Bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verecek. Oyuncunun menajerine ise hizmet bedeli olarak brüt ücretten yüzde 5 oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.