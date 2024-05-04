Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:44
Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Javier Aguirre'ın ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

MALLORCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MALLORCA - ATLETİCO MADRİD  MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Mallorca, ligde oynadığ son maçta Cadiz deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.

Atletico Madrid ise kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etmişti. 


atletico madrid haberleri Mallorca haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Atletico Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

Atletico Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
Atletico Madrid'den kiralanmıştı: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!

Atletico Madrid'den kiralanmıştı: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!
Nefes kesen mücadelede kazanan Atletico Madrid

Nefes kesen mücadelede kazanan Atletico Madrid
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Günlük 225 Avro: Kıyı Kanunu ‘ücretsiz’ diyor ancak plaja giriş için yurttaştan fahiş bir ücret isteniyor

Günlük 225 Avro: Kıyı Kanunu ‘ücretsiz’ diyor ancak plaja giriş için yurttaştan fahiş bir ücret isteniyor
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
2 ay sonra sözleşmesi bitiyordu: Galatasaray'da ayrılık!

2 ay sonra sözleşmesi bitiyordu: Galatasaray'da ayrılık!
İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu
Dünyaca ünlü Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz'den gençlere önemli uyarı: 'Bel çevrenizi inceltin, yoksa...'

Dünyaca ünlü Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz'den gençlere önemli uyarı: 'Bel çevrenizi inceltin, yoksa...'
Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?
Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi

Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı