Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Javier Aguirre'ın ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
MALLORCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MALLORCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Mallorca, ligde oynadığ son maçta Cadiz deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etmişti.
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