Mallorca Vedat Muriç'i bonservisiyle transfer etmek istiyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:58

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, Vedat Muriç'in bonservisini almaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Mallorca, Kosovalı golcünün bonservisi için Lazio ile temasa geçti ve taraflar el sıkışmak üzere.

10 MİLYON EURO

Haberde, Mallorca'nın 28 yaşındaki golcü için devre arasındaki kiralık sözleşmede yer alan 12 milyon Euro'yu değil, 10 milyon Euro'luk ücret ödeyeceği aktarıldı.

Öte yandan, Muriç'in Mallorca ile anlaşma sağladığı, Lazio'dan bonservisinin alınması durumunda İspanyol ekibine 4 yıllık imza atacağı ve senelik 2.5 milyon alacağı belirtildi.

Lazio'dan devre arasında gittiği Mallorca'da 17 maçta 5 gol atan Vedat Muriç, takımın ligde kalmasında önemli katkı sağladı.