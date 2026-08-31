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Manchester City, Allan Elias'ı transfer etti

Manchester City, Allan Elias'ı transfer etti

31.08.2026 17:30:00
Güncellenme:
AA
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Manchester City, Allan Elias'ı transfer etti

Manchester City, Palmeiras forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Allan Elias'ı kadrosuna kattı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Palmeiras'ta forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Palmeiras ile tüm kulvarlarda 96 maça çıkan Allan Elias, 9 gol attı.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katan Manchester ekibi, Enzo Fernandez için Chelsea, Cody Gakpo'yu almak için de Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor.

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