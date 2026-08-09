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Manchester City, Atletico Madrid'i 3 golle mağlup etti

Manchester City, Atletico Madrid'i 3 golle mağlup etti

9.08.2026 16:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Manchester City, Atletico Madrid'i 3 golle mağlup etti

Manchester City, hazırlık maçında Atletico Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester City ile Atletico Madrid, Güney Kore'nin başkenti Seul'de karşı karşıya geldi. Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 3-1 kazandı.

Atletico Madrid, 43. dakikada Jorge Dominguez'in kaydettiği golle öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

MARMOUSH İKİ DAKİKADA İKİ GOL ATTI

Manchester City, ikinci yarıya hızlı başladı. İngiliz ekibinde Omar Marmoush, 57. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Marmoush, bu golden iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak Manchester City'yi 2-1 öne geçirdi.

SON SÖZÜ AIT-NOURI SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Rayan Ait-Nouri'nin kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi. Manchester City, ilk yarısını geride tamamladığı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

MANCHESTER CITY'DE EKSİKLER

Manchester City'de henüz takıma katılmayan Erling Haaland'ın yanı sıra Rayan Cherki, Marc Guehi, Elliot Anderson ve Nico O'Reilly karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sakatlığı bulunan Rodri de Atletico Madrid karşısında forma giyemedi.

ATLETICO MADRID'DE DÜNYA KUPASI EKSİKLERİ

Atletico Madrid'de Dünya Kupası'nda forma giyen Julian Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Alex Baena, Grimaldo ve Alexander Sörloth kadroda bulunmadı.

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