Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Manchester City ile Everton karşılaşacak.
MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City - Everton maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Etihad Stadium'da oynanacak.
MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.
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