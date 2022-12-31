Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:57
Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Manchester City ile Everton karşılaşacak. 

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Everton maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Etihad Stadium'da oynanacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.


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