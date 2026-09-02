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Manchester City, Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı!

Manchester City, Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı!

2.09.2026 00:25:00
Güncellenme:
AA
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Manchester City, Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 26 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi renklerine bağladı.
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Manchester City, Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Everton forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Ndiaye ise transferiyle ilgili "Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Manchester City dünyadaki en iyi kulüplerden biri ve büyürken her şeyi kazandıklarını gördüm. Bu kadar özel bir hikayede kendi bölümümü yazabilmek hayatımın fırsatı ve bunu iki elimle birden yakalamaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncu, 2024'ten bu yana Everton formasıyla 74 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

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