Manchester City, Lig Kupası'nda rahat turladı

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Manchester City, sahasında Championship ekiplerinden Norwich City'yi konuk etti. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 29 ve 54. dakikalarda Floyd Samba ile 32. dakikada Rayan Cherki, 48. dakikada Allan Andrade Elias ve 90. dakikada Ryan McAidoo attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, Lig Kupası'nda tur atladı. Norwich City, turnuvaya veda etti.
Manchester City, hafta sonunda ligde sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Norwich City, Championship'te evinde Bolton'u konuk edecek.