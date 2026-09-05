Manchester City, Premier Lig'e 3'te 3 ile başladı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City ile Coventry City karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 26. dakikada Erling Haaland attı. Norveçli golcü, böylece bu sezon ilk 3 haftada 3 gol kaydetmiş oldu.

Manchester City'nin 145 milyon Euro'luk transferi Enzo Fernandez maça ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini 100 milyon Euro'luk diğer transfer Ayyoub Bouaddi'ye bıraktı.

Lige 3'te 3 ile başlayan Manchester City, puanını 9'a yükseltti.

Frank Lampard yönetimindeki ligin yeni takımı Coventry City ise ilk 3 maçını puansız geçti.

Manchester City, gelecek hafta Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu olacak.

Coventry City ise Brighton'ı ağırladığı maçta ilk puanlarını arayacak.