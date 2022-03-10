Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon ile rövanşta 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta İngiliz devi Manchester City ile Portekiz temsilcisi Sporting kozlarını paylaştı. 5-0 biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Sporting ile golsüz berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.
Manchester City sahaya; Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, İlkay Gündogan, Sterling, Jesus, Foden 11'iyle çıktı.
Sporting ise maça; Adan, Inacio, Coates, Neto, Porro, Ugarte, Reis, Tabata, Sarabia, Slimani, Paulinho 11'iyle başladı.
Karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayacak golü kaydedemedi.
Guardiola'nın öğrencileri, başladığı gibi golsüz sona eren mücadelenin ardından Devler Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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