Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

10 Mart 2022 Perşembe, 08:42

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta İngiliz devi Manchester City ile Portekiz temsilcisi Sporting kozlarını paylaştı. 5-0 biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Sporting ile golsüz berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

Manchester City sahaya; Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, İlkay Gündogan, Sterling, Jesus, Foden 11'iyle çıktı.

Sporting ise maça; Adan, Inacio, Coates, Neto, Porro, Ugarte, Reis, Tabata, Sarabia, Slimani, Paulinho 11'iyle başladı.

Karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayacak golü kaydedemedi.

Guardiola'nın öğrencileri, başladığı gibi golsüz sona eren mücadelenin ardından Devler Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırdı.