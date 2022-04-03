Manchester City'de İlkay Gündoğan tarihe geçti! Mesut Özil'i geride bıraktı...
Manchester City'nin deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden İlkay Gündoğan, attığı bu golle Mesut Özil'i geride bırakarak Premier Lig'de en çok gol atan Alman oyuncu oldu.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, Burnley'ye konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 5'te Kevin de Bruyne ve 25'te İlkay Gündoğan kaydetti.
Bu sonuçla son 4 maçta 3 galibiyetini alan Manchester City, 73 puanla en yakın takipçisi Liverpool'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
MESUT ÖZİL'İ GERİDE BIRAKTI
Öte yandan Manchester City'nin 2. golünü atan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, attığı bu golle Mesut Özil'i geride bırakarak tarihe geçti.
31 yaşındaki İlkay, attığı 34 golle İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Arsenal forması giyen Mesut Özil'e aitti.
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