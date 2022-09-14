Manchester City'den Dortmund karşısında harika geri dönüş!
Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.
Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Jude Bellingham, Dortmund'u öne geçirmeyi başardı. Özellikle golün ardından etkisini arttıran Manchester City ataklarını sıklaştırırken aranan gol 80'de John Stones'dan geldi. Bu golden 4 dakika sonra ise bu kez sahneye çıkan isim Haaland oldu ve Manchester City sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaşarak puanını 6'ya yükseltti. Dortmund ise 3 puanda kaldı.
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