Manchester United, Bournemouth'u rahat geçti!
İngiltere Premier Lig'de Manchester United evinde Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Gary O'Neil'ın yönetimindeki Bournemouth karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-0 kazanırken goller; 23. dakikada Casemiro, 49. dakikada Luke Shaw ve 86. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester United puanını 35'e yükseltirken, son 8 maçta 7. mağlubiyetini alan Bournemouth 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United evinde Manchester City'i ağırlarken, Bournemouth deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.
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