Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Bayındır forma giyecek mi?

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın takımı Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turunda kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:48
Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Bayındır forma giyecek mi?
Abone Ol google-news

İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, 3. tur maçında kendi sahasında Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır, Erik ten Hag'ın görev vermesi halinde karşılaşmada oynayabilecek.

SON MAÇLARI

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi 1-0 mağlup etmişti.

Crystal Palace ise kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 0-0 berabere kalmıştı.


Player Alanı
altay bayındır manchester united crystal palace İngiltere Lig Kupası canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a kötü haber... Marcus Rashford trafik kazası geçirdi!

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a kötü haber... Marcus Rashford trafik kazası geçirdi!
Galatasaray'ın rakibi Manchester United, kötü gidişe dur dedi!

Galatasaray'ın rakibi Manchester United, kötü gidişe dur dedi!
Manchester United'da Sancho krizi sürüyor: 'Geri dönüşü tamamen ona bağlı'

Manchester United'da Sancho krizi sürüyor: 'Geri dönüşü tamamen ona bağlı'

En Çok Okunan Haberler