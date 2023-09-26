Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Bayındır forma giyecek mi?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:48

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:48

İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, 3. tur maçında kendi sahasında Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır, Erik ten Hag'ın görev vermesi halinde karşılaşmada oynayabilecek.

SON MAÇLARI

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi 1-0 mağlup etmişti.

Crystal Palace ise kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 0-0 berabere kalmıştı.