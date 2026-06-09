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Manchester United'da Altay Bayındır için nihai karar

Manchester United'da Altay Bayındır için nihai karar

9.06.2026 14:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Manchester United'da Altay Bayındır için nihai karar

Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın, yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılacağı ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gideceği iddia edildi.

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Altay Bayındır, 2023'te Fenerbahçe'den transfer olduğu Manchester United'a veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün, milli kaleciyle ilgili kararı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Altay Bayındır yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacak ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gidecek.

İngiliz ekibinin yeni yedek kaleci için arayışlarını sürdürdüğü, Tom Heaton'ın ise 3. kaleci olarak takımda kalacağı ifade edildi.

Altay Bayındır geride bıraktığımız sezon Manchester United formasıyla 6 maçta süre aldı ve kalesinde 11 gol gördü.

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