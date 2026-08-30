Manchester United'dan Ipswich Town karşısında farklı galibiyet

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, sahasında Ipswich'i konuk etti. Craig Pawson'ın yönettiği mücadeleyi Manchester United 5-2 kazandı.

Ev sahibi ekipte Bruno Fernandes 3 golle hat-trick yaparken, Bryan Mbeumo da fileleri havalandırdı. Ipswichli Jacob Greaves kendi kalesine gol attı. Konuk ekibin golleri ise Leif Davis ve Chuba Akpom'dan geldi.

Karşılaşmada gol perdesini Ipswich açtı. Issahaku Fatawu'nun pasında ceza sahası içerisinde vole vuruşu yapan Leif Davis, üst direkten seken topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Manchester United'ın yanıtı Bruno Fernandes'ten geldi. Ipswich savunmasının yaptığı hatanın ardından topu kazanan Portekizli futbolcu, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Manchester United, Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pozisyonun ardından hakem Craig Pawson, olası elle oynama nedeniyle VAR incelemesine başvurdu. İncelemenin ardından elle oynama olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Jacob Greaves'in ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından Manchester United penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes, kaleci Kjell Scherpen'i geçerek farkı ikiye çıkardı.

BRUNO FERNANDES'TEN HAT-TRICK

Bryan Mbeumo'nun şutunun rakipten sekmesinin ardından ceza sahasında topu önünde bulan Bruno Fernandes, fileleri havalandırarak skoru 4-1'e getirdi. Portekizli yıldız bu golle hat-trick yaptı.

Manchester United'ın beşinci golünde Bruno Fernandes bu kez asist yaptı. Fernandes'in pasında ceza sahası kenarında topla buluşan Bryan Mbeumo, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla skoru 5-1'e taşıdı.

Ipswich, maçın ilerleyen bölümünde Manchester United savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi. Yakın mesafede topu önünde bulan Chuba Akpom, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 5-2'ye getirdi.

Karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan Manchester United, Premier Lig'de sezonun ilk galibiyetini aldı.