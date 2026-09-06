Manchester United, Everton deplasmanında 90+6'da yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu.
Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Manchester United'ın gollerini 47. dakikada Bryan Mbeumo ve 88. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.
90+6'DA BERABERLİK GOLÜ GELDİ
Everton'ın golleri ise 83. dakikada Tyrique George ve 90+6. dakikada Ainsley Maitland-Niles'tan geldi.
Bu sonucun ardından Everton puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.
Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Manchester City'yi konuk edecek. Everton ise deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.