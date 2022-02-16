Manchester United evinde farklı kazandı

Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester United, evinde Brighton'u 2-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra üç puanı almayı başardı. Bu sonuçla Manchester United 43 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Brighton ise 33 puanda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 09:10
Manchester United evinde farklı kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 2-0 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan, ligin 25. haftasının kapanış maçında, Manchester United'a 3 puanı getiren golleri, 51. dakikada Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve 90+7. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Brighton & Hove Albion'ın defans oyuncusu Lewis Dunk, 54. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Manchester United, West Ham United'ı geride bırakarak ligde 43 puanla dördüncü sıraya yükseldi. 33 puanlı Brighton & Hove Albion ise 9. sırada kaldı.


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