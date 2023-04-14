Manchester United kendi kendini yaktı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında Sevilla'yla 2-2 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk etti.
Old Trafford'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Manchester United, 21. dakikada Avusturyalı oyuncunun bir başka golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda maçın son bölümüne kadar skoru korumayı başaran Manchester United'ın gardını 84. dakikada Malacia kendi kalesine gol atarak düşürdü. Dakikalar 90+2'ye geldiğinde ise bu kez Maguire
Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan tarihinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
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